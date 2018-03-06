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GÜNDEM ÖZETİ / 6 Mart 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2018 00:02 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- AK Parti, HDP ve MHP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/11.15/12.30/10.30)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP PM Üyesi Yavuz Karan'ın, Akçaabat'ta Kavaklırahman Camisi'nde öğle namazını müteakip düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

(Trabzon/12.39)

3- Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilçesini işgal eden terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.

(İdlib/Azez/Afrin)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Gazi Üniversitesinde düzenlenecek Türk Dil Kurumu Kısa Film Yarışması Ödül Töreni'ne katılacak.

(Ankara/18.30)

2 - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Grand Ankara Hotel'de düzenlenecek "Mimarlar ve Mühendisler Grubu Ankara Buluşmaları"na iştirak edecek.

(Ankara/18.30)

3- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Meksika’nın Ankara Büyükelçisi Bernardo Cordova Tello'yu makamında kabul edecek.

(Ankara/16.30)

4- TBMM'den

- Genel Kurulda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı görüşülecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ele alınacak.

(TBMM/15.00/15.30)

EKONOMİ

1- ​Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Four Seasons Bosphorus Hotel'de, ABank Gala Yemeği'ne katılacak.

(İstanbul/20.00)

2- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek "Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni"ne iştirak edecek.

(İstanbul/19.30)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/14.30)

4- TÜİK, "İstatistiklerle Kadın 2017" bültenini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Almanya'da mevkidaşı Sigmar Gabriel ile bir araya gelecek.

(Berlin)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- Akıncı Üssü darbe davasında 486 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 72 sanığın yargılandığı davaya Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişimi sırasında Siirt Valiliğini abluka altına almaya çalışan rütbeli askerlerin de aralarında bulunduğu 89'u tutuklu 332 sanığın yargılandığı davanın görülmesine Siirt Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Konferans Salonu'nda devam edilecek.

(Siirt/09.00)

- İzmir'de darbe girişimine ilişkin örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 280 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edilecek.

(İzmir/10.00)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turuda rövanşında Liverpool-Porto ve Paris Saint Germain-Real Madrid maçları oynanacak.

(Liverpool/Paris/22.45)

2- Spor Toto 1. Lig 26. haftası, Grandmedical Manisaspor-Akın Çorap Giresunspor, Samsunspor-Tetiş Yapı Elazığspor ve Gazişehir Gaziantep-Ümraniyespor maçlarıyla başlayacak.

(Manisa/Samsun/16.00/Gaziantep/19.00)

3- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Yunanistan'ın PAOK takımıyla karşılaşacak.

(Selanik/20.30)

4- Basketbol ULEB Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Darüşşafaka, Karadağ'ın Buducnost VOLI takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.15)

5- Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek finalinde VakıfBank-Beşiktaş ve Galatasaray-Halkbank maçları yapılacak.

(İstanbul/16.00/18.00)

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6 Mart 2018 Gündem Özeti

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