GÜNDEM ÖZETİ / 6 Mart 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- AK Parti, HDP ve MHP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek. (TBMM/11.15/12.30/10.30) 2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP PM Üyesi Yavuz Karan'ın, Akçaabat'ta Kavaklırahman Camisi'nde öğle namazını müteakip düzenlenecek cenaze törenine katılacak. (Trabzon/12.39) 3- Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilçesini işgal eden terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor. (İdlib/Azez/Afrin) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Gazi Üniversitesinde düzenlenecek Türk Dil Kurumu Kısa Film Yarışması Ödül Töreni'ne katılacak. (Ankara/18.30) 2 - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Grand Ankara Hotel'de düzenlenecek "Mimarlar ve Mühendisler Grubu Ankara Buluşmaları"na iştirak edecek. (Ankara/18.30) 3- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Meksika’nın Ankara Büyükelçisi Bernardo Cordova Tello'yu makamında kabul edecek. (Ankara/16.30) 4- TBMM'den - Genel Kurulda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı görüşülecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ele alınacak. (TBMM/15.00/15.30) EKONOMİ 1- ​Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Four Seasons Bosphorus Hotel'de, ABank Gala Yemeği'ne katılacak. (İstanbul/20.00) 2- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek "Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni"ne iştirak edecek. (İstanbul/19.30) 3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak. (Ankara/14.30) 4- TÜİK, "İstatistiklerle Kadın 2017" bültenini yayımlayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Almanya'da mevkidaşı Sigmar Gabriel ile bir araya gelecek. (Berlin) GÜNCEL 1- FETÖ davaları - Akıncı Üssü darbe davasında 486 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda devam edilecek. (Ankara/09.30)

- FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 72 sanığın yargılandığı davaya Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Ankara/09.30) - Darbe girişimi sırasında Siirt Valiliğini abluka altına almaya çalışan rütbeli askerlerin de aralarında bulunduğu 89'u tutuklu 332 sanığın yargılandığı davanın görülmesine Siirt Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Konferans Salonu'nda devam edilecek. (Siirt/09.00) - İzmir'de darbe girişimine ilişkin örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 280 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edilecek. (İzmir/10.00) SPOR 1- UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turuda rövanşında Liverpool-Porto ve Paris Saint Germain-Real Madrid maçları oynanacak. (Liverpool/Paris/22.45) 2- Spor Toto 1. Lig 26. haftası, Grandmedical Manisaspor-Akın Çorap Giresunspor, Samsunspor-Tetiş Yapı Elazığspor ve Gazişehir Gaziantep-Ümraniyespor maçlarıyla başlayacak. (Manisa/Samsun/16.00/Gaziantep/19.00) 3- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Yunanistan'ın PAOK takımıyla karşılaşacak.