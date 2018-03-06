GÜNDEM ÖZETİ / 6 Mart 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- AK Parti, HDP ve MHP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.
(TBMM/11.15/12.30/10.30)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP PM Üyesi Yavuz Karan'ın, Akçaabat'ta Kavaklırahman Camisi'nde öğle namazını müteakip düzenlenecek cenaze törenine katılacak.
(Trabzon/12.39)
3- Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilçesini işgal eden terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.
(İdlib/Azez/Afrin)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Gazi Üniversitesinde düzenlenecek Türk Dil Kurumu Kısa Film Yarışması Ödül Töreni'ne katılacak.
(Ankara/18.30)
2 - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Grand Ankara Hotel'de düzenlenecek "Mimarlar ve Mühendisler Grubu Ankara Buluşmaları"na iştirak edecek.
(Ankara/18.30)
3- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Meksika’nın Ankara Büyükelçisi Bernardo Cordova Tello'yu makamında kabul edecek.
(Ankara/16.30)
4- TBMM'den
- Genel Kurulda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı görüşülecek.
- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ele alınacak.
(TBMM/15.00/15.30)
EKONOMİ
1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Four Seasons Bosphorus Hotel'de, ABank Gala Yemeği'ne katılacak.
(İstanbul/20.00)
2- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek "Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni"ne iştirak edecek.
(İstanbul/19.30)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.
(Ankara/14.30)
4- TÜİK, "İstatistiklerle Kadın 2017" bültenini yayımlayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Almanya'da mevkidaşı Sigmar Gabriel ile bir araya gelecek.
(Berlin)
GÜNCEL
1- FETÖ davaları
- Akıncı Üssü darbe davasında 486 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 72 sanığın yargılandığı davaya Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- Darbe girişimi sırasında Siirt Valiliğini abluka altına almaya çalışan rütbeli askerlerin de aralarında bulunduğu 89'u tutuklu 332 sanığın yargılandığı davanın görülmesine Siirt Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Konferans Salonu'nda devam edilecek.
(Siirt/09.00)
- İzmir'de darbe girişimine ilişkin örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 280 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edilecek.
(İzmir/10.00)
SPOR
1- UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turuda rövanşında Liverpool-Porto ve Paris Saint Germain-Real Madrid maçları oynanacak.
(Liverpool/Paris/22.45)
2- Spor Toto 1. Lig 26. haftası, Grandmedical Manisaspor-Akın Çorap Giresunspor, Samsunspor-Tetiş Yapı Elazığspor ve Gazişehir Gaziantep-Ümraniyespor maçlarıyla başlayacak.
(Manisa/Samsun/16.00/Gaziantep/19.00)
3- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Yunanistan'ın PAOK takımıyla karşılaşacak.
(Selanik/20.30)
4- Basketbol ULEB Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Darüşşafaka, Karadağ'ın Buducnost VOLI takımını konuk edecek.
(İstanbul/20.15)
5- Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek finalinde VakıfBank-Beşiktaş ve Galatasaray-Halkbank maçları yapılacak.
(İstanbul/16.00/18.00)
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