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GÜNDEM ÖZETİ / 6 Mayıs 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 00:05 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul Gençlik Festivali"ne katılacak.

(İstanbul/13.00/11.00)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 9. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı'nın açılış töreninde yer alacak.

(İstanbul/16.00)

3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kansere Karşı Birlik Derneğinin temel atma törenine katılacak, Develi Engelsiz Yaşam Yeri'nde incelemelerde bulunacak.

(Kayseri/12.30/14.30)

4- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 15 Temmuz şehitlerinden Ali Anar'ın oğlunun Kahramankazan'da düzenlenecek sünnet düğününe iştirak edecek.

(Ankara / 11.30)

5- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Abhaz Şurası"na katılacak.

(Sakarya/15.00)

6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Ankara 27. Dönem Milletvekili aday adayları temayül yoklamasında yer alacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Tunus'ta devrim sonrası yapılacak ilk yerel seçimler izleniyor.

(Tunus)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hafızlığını tamamlayan Kur'an kursu öğrencilerinin Fatih ve Kocatepe camilerindeki icazet törenlerine katılacak.

(İstanbul/12.00/14.00)

SPOR

1- Avrupa Güreş Şampiyonası, Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde serbest stil müsabakalarıyla sona erecek.

(Kaspiysk/16.00)

2- Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonu, üçüncülük ve şampiyonluk maçlarıyla Romanya'da tamamlanacak.

- Imoco Volley ile Galatasaray üçüncülük maçına çıkacak, CSM Volei Alba ile VakıfBank şampiyonluk mücadelesi verecek.

(Bükreş/16.00/19.00)

3- Spor Toto Süper Lig'de 32. haftaya Gençlerbirliği-Antalyaspor, Fenerbahçe-Bursaspor, Teleset Mobilya Akhisarspor-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/İstanbul/16.00/Manisa/19.00)

4- TEB BNP Paribas İstanbul Open Uluslararası Erkekler Tenis Turnuvası, Garanti Koza Park'ta sona erecek.

- Tekler finalinde Tunuslu Malek Jaziri, Japon Taro Daniel ile karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/17.00)

5- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 28. hafta, Darüşşafaka-Anadolu Efes, Demir İnşaat Büyükçekmece-TOFAŞ, Eskişehir Basket-Muratbey Uşak maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/15.15/19.30/Eskişehir/17.00)

6- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

(Hatay/14.00)

7- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun dördüncü yarışı İspanya Grand Prix'si koşulacak.

(Jerez/15.00)

8- TFF 3. Lig'de normal sezonun son maçında 3. Grup'ta UTAŞ Uşakspor ile Arsinspor karşılaşacak.

(Uşak/13.00)

9- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2017-2018 sezonu iki maçla tamamlanacak.

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6 MAYIS 2018 AA GÜNDEM ÖZETİ

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