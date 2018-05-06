GÜNDEM ÖZETİ / 6 Mayıs 2018

- Tekler finalinde Tunuslu Malek Jaziri, Japon Taro Daniel ile karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/17.00)

5- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 28. hafta, Darüşşafaka-Anadolu Efes, Demir İnşaat Büyükçekmece-TOFAŞ, Eskişehir Basket-Muratbey Uşak maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/15.15/19.30/Eskişehir/17.00)

6- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

(Hatay/14.00)

7- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun dördüncü yarışı İspanya Grand Prix'si koşulacak.

(Jerez/15.00)

8- TFF 3. Lig'de normal sezonun son maçında 3. Grup'ta UTAŞ Uşakspor ile Arsinspor karşılaşacak.

(Uşak/13.00)

9- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2017-2018 sezonu iki maçla tamamlanacak.

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