GÜNDEM ÖZETİ / 6 Mayıs 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul Gençlik Festivali"ne katılacak.
(İstanbul/13.00/11.00)
2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 9. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı'nın açılış töreninde yer alacak.
(İstanbul/16.00)
3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kansere Karşı Birlik Derneğinin temel atma törenine katılacak, Develi Engelsiz Yaşam Yeri'nde incelemelerde bulunacak.
(Kayseri/12.30/14.30)
4- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 15 Temmuz şehitlerinden Ali Anar'ın oğlunun Kahramankazan'da düzenlenecek sünnet düğününe iştirak edecek.
(Ankara / 11.30)
5- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Abhaz Şurası"na katılacak.
(Sakarya/15.00)
6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Ankara 27. Dönem Milletvekili aday adayları temayül yoklamasında yer alacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Tunus'ta devrim sonrası yapılacak ilk yerel seçimler izleniyor.
(Tunus)
2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hafızlığını tamamlayan Kur'an kursu öğrencilerinin Fatih ve Kocatepe camilerindeki icazet törenlerine katılacak.
(İstanbul/12.00/14.00)
SPOR
1- Avrupa Güreş Şampiyonası, Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde serbest stil müsabakalarıyla sona erecek.
(Kaspiysk/16.00)
2- Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonu, üçüncülük ve şampiyonluk maçlarıyla Romanya'da tamamlanacak.
- Imoco Volley ile Galatasaray üçüncülük maçına çıkacak, CSM Volei Alba ile VakıfBank şampiyonluk mücadelesi verecek.
(Bükreş/16.00/19.00)
3- Spor Toto Süper Lig'de 32. haftaya Gençlerbirliği-Antalyaspor, Fenerbahçe-Bursaspor, Teleset Mobilya Akhisarspor-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.
(Ankara/İstanbul/16.00/Manisa/19.00)
4- TEB BNP Paribas İstanbul Open Uluslararası Erkekler Tenis Turnuvası, Garanti Koza Park'ta sona erecek.
- Tekler finalinde Tunuslu Malek Jaziri, Japon Taro Daniel ile karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/17.00)
5- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 28. hafta, Darüşşafaka-Anadolu Efes, Demir İnşaat Büyükçekmece-TOFAŞ, Eskişehir Basket-Muratbey Uşak maçlarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/15.15/19.30/Eskişehir/17.00)
6- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
(Hatay/14.00)
7- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun dördüncü yarışı İspanya Grand Prix'si koşulacak.
(Jerez/15.00)
8- TFF 3. Lig'de normal sezonun son maçında 3. Grup'ta UTAŞ Uşakspor ile Arsinspor karşılaşacak.
(Uşak/13.00)
9- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2017-2018 sezonu iki maçla tamamlanacak.
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