GÜNDEM ÖZETİ / 6 Şubat 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- AK Parti, CHP, HDP ve MHP Meclis grupları toplanacak. (TBMM/11.15/13.30/12.30/10.30) 2- Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilçesini işgal eden terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor. (İdlib/Azez/Afrin) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, valilik ve belediye ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek. (Hakkari/15.00/16.30/17.30) 2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Türkiye İş Kurumu tarafından Hilton Garden Inn'de düzenlenecek "2. Avrasya Ülkeleri Kamu İstihdam Çalıştayı"na katılacak. (Ankara/10.00) 3- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Kudüs 2018 İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti Uluslararası Programı"nın açılış törenine iştirak edecek. (Kudüs) 4- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İslam İşbirliği Teşkilatı 10. Turizm Bakanları Konferansı'nın açılışı ve çalışma oturumuna katılacak, ikili görüşmelerde bulunacak. (Dakka) 5- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Filipinler Ticaret ve Sanayi Bakanı Ramon Lopez ile bir araya gelecek.

- Canikli ve Lopez'in başkanlığında yapılacak Türkiye-Filipinler 1. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'nın ardından mutabakat zaptı imza töreni düzenlenecek, Canikli, Lopez onuruna öğle yemeği verecek. (Ankara/11.00/11.35/13.00) 6- TBMM'den - Genel Kurulda, Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına dair Başbakanlık Tezkeresi ele alınacak. - Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı görüşülecek. - Adalet Komisyonu'nda Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'nın görüşmeleri başlayacak. (TBMM/15.00/15.30/16.00) EKONOMİ 1- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundaki "Güvenli İnternet Günü 2018" etkinliklerine katılacak. (Ankara/10.00) 2- TÜİK, 2017 yılı 3. çeyrek (temmuz-eylül dönemi) hanehalkı yurt içi turizm verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00) GÜNCEL 1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, yurt dışından alınan diplomaların denklik başvurularının e-Devlet üzerinden yapılabilmesine olanak tanıyan sistemin tanıtım toplantısına katılacak. (Ankara/13.30) 2- FETÖ davaları - FETÖ'nün darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen ve tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılanmasına Yargıtay 9. Ceza Dairesinde devam edilecek. (Ankara/09.30) - FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin ''örgüt üyeliği'' ve ''darbeye teşebbüs'' suçlarından 20'si tutuklu 29 sanığın yargılandığı davanın duruşması Çağlayan'da görülecek. (İstanbul/10.00) - FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Tuzla Orhanlı gişelerindeki olaylara ilişkin 66 sanığın yargılanmasına Silivri'de devam edilecek. (İstanbul/10.00) - FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında valiliği abluka altına almaya çalışan, aralarında rütbeli askerlerin de bulunduğu 92'si tutuklu 332 sanığın yargılanmasına Siirt Üniversitesi Merkez Yerleşkesi'ndeki konferans salonunda devam edilecek.