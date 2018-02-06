GÜNDEM ÖZETİ / 6 Şubat 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- AK Parti, CHP, HDP ve MHP Meclis grupları toplanacak.
(TBMM/11.15/13.30/12.30/10.30)
2- Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilçesini işgal eden terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.
(İdlib/Azez/Afrin)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, valilik ve belediye ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.
(Hakkari/15.00/16.30/17.30)
2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Türkiye İş Kurumu tarafından Hilton Garden Inn'de düzenlenecek "2. Avrasya Ülkeleri Kamu İstihdam Çalıştayı"na katılacak.
(Ankara/10.00)
3- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Kudüs 2018 İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti Uluslararası Programı"nın açılış törenine iştirak edecek.
(Kudüs)
4- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İslam İşbirliği Teşkilatı 10. Turizm Bakanları Konferansı'nın açılışı ve çalışma oturumuna katılacak, ikili görüşmelerde bulunacak.
(Dakka)
5- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Filipinler Ticaret ve Sanayi Bakanı Ramon Lopez ile bir araya gelecek.
- Canikli ve Lopez'in başkanlığında yapılacak Türkiye-Filipinler 1. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'nın ardından mutabakat zaptı imza töreni düzenlenecek, Canikli, Lopez onuruna öğle yemeği verecek.
(Ankara/11.00/11.35/13.00)
6- TBMM'den
- Genel Kurulda, Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına dair Başbakanlık Tezkeresi ele alınacak.
- Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı görüşülecek.
- Adalet Komisyonu'nda Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'nın görüşmeleri başlayacak.
(TBMM/15.00/15.30/16.00)
EKONOMİ
1- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundaki "Güvenli İnternet Günü 2018" etkinliklerine katılacak.
(Ankara/10.00)
2- TÜİK, 2017 yılı 3. çeyrek (temmuz-eylül dönemi) hanehalkı yurt içi turizm verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
GÜNCEL
1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, yurt dışından alınan diplomaların denklik başvurularının e-Devlet üzerinden yapılabilmesine olanak tanıyan sistemin tanıtım toplantısına katılacak.
(Ankara/13.30)
2- FETÖ davaları
- FETÖ'nün darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen ve tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılanmasına Yargıtay 9. Ceza Dairesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin ''örgüt üyeliği'' ve ''darbeye teşebbüs'' suçlarından 20'si tutuklu 29 sanığın yargılandığı davanın duruşması Çağlayan'da görülecek.
(İstanbul/10.00)
- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Tuzla Orhanlı gişelerindeki olaylara ilişkin 66 sanığın yargılanmasına Silivri'de devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında valiliği abluka altına almaya çalışan, aralarında rütbeli askerlerin de bulunduğu 92'si tutuklu 332 sanığın yargılanmasına Siirt Üniversitesi Merkez Yerleşkesi'ndeki konferans salonunda devam edilecek.
(Siirt/09.00)
SPOR
1- Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Gençlerbirliği, Beşiktaş'ı konuk edecek.
(Ankara/20.30)
2- Basketbol ULEB Avrupa Kupası Top 16 Turu E Grubu 6. ve son haftasında Galatasaray Odeabank, Almanya'nın Alba Berlin takımıyla karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/20.15)
3- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi 14. haftasında Banvit-Strasbourg ve Elan Chalon-Gaziantep Basketbol maçları yapılacak.
(Balıkesir/20.30/Chalonsur Sur Saone/22.30)
4- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Polonya'nın Grot Budowlani takımıyla karşılaşacak.
(Lodz/20.00)
5- Hentbol Erkekler Türkiye Kupası 2. tur B Grubu maçları, Eskişehir'de başlayacak.
(Eskişehir)
6- Hentbol Kadınlar Süper Lig 16. haftasında İzmir Büyükşehir Belediyespor ile Zağnosspor karşılaşacak.
(İzmir/17.30)
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