GÜNDEM ÖZETİ / 6 Temmuz 2018

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valilik ile Yalova Üniversitesini ziyaret edecek, Merkez Camii'nde cuma hutbesini irad edecek, Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde "kız öğrenciler icazet merasimi"ne katılacak.

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Yalova/09.30/10.15/11.00/15.30)

2- FETÖ'nün yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredildikten sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yazarları Mümtazer Türköne ve Ali Bulaç'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 11 sanığın yargılanmasına, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.

(İstanbul/12.00)

SPOR

1- Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı Uruguay-Fransa, Brezilya-Belçika maçlarıyla başlayacak.

(Nizhny Novgorod/17.00/Kazan/21.00)

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