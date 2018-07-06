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GÜNDEM ÖZETİ / 6 Temmuz 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 00:03 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.00)

EKONOMİ

1- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, GAPTEM Altınbaşak Konferans Salonu'ndaki "Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Bilgilendirme Toplantısı"na katılacak.

(Şanlıurfa/10.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Nisan - Haziran dönemine ilişkin banka kredileri eğilim anketini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

3- TÜİK, Dünya Nüfus Günü nedeniyle Türkiye'nin nüfus yapısına ilişkin verileri yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin başkanlığında Çin, Fransa, Almanya, Rusya, İngiltere ve İran'ın dışişleri bakanları İran Nükleer Anlaşması'nı görüşecek.

(Viyana)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valilik ile Yalova Üniversitesini ziyaret edecek, Merkez Camii'nde cuma hutbesini irad edecek, Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde "kız öğrenciler icazet merasimi"ne katılacak.

(Yalova/09.30/10.15/11.00/15.30)

2- FETÖ'nün yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredildikten sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yazarları Mümtazer Türköne ve Ali Bulaç'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 11 sanığın yargılanmasına, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.

(İstanbul/12.00)

SPOR

1- Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı Uruguay-Fransa, Brezilya-Belçika maçlarıyla başlayacak.

(Nizhny Novgorod/17.00/Kazan/21.00)

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6 Temmuz 2018 AA Gündem Özeti

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