GÜNDEM ÖZETİ / 7 Ağustos 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
EKONOMİ
1- TÜİK, 2017 yılı kütüphane istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
2- Hazine, 5 ve 10 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep / İdlib / Humus)
GÜNCEL
1- FETÖ davaları
- Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada, 90 sanığın yargılanmasına devam edilecek.
(Kocaeli/09.30)
- 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki faaliyetlerle dönemin Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin, 126 sanığın yargılanması, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde sürdürülecek.
(İstanbul/11.00)
- Darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 117 sanığın yargılanmasına İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde devam edilecek.
(İstanbul/11.00)
2- Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayımlanmasıyla ilgili Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 171 kişinin yargılandığı davaya Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.
(Ankara/09.30)
SPOR
1- Avrupa Atletizm Şampiyonası Almanya'nın başkenti Berlin'de başlayacak.
2- UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar başlayacak.
- Fenerbahçe, Portekiz'in Benfica takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.
(Lizbon/22.00)
3- Voleybolda 2018-2019 sezonu Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi fikstür çekimi Volley Hotel Ankara Toplantı Salonu'nda yapılacak.
(Ankara/14.00)
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