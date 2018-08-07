GÜNDEM ÖZETİ / 7 Ağustos 2018

- Darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 117 sanığın yargılanmasına İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde devam edilecek.

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(İstanbul/11.00)

2- Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayımlanmasıyla ilgili Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 171 kişinin yargılandığı davaya Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Avrupa Atletizm Şampiyonası Almanya'nın başkenti Berlin'de başlayacak.

2- UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar başlayacak.

- Fenerbahçe, Portekiz'in Benfica takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Lizbon/22.00)

3- Voleybolda 2018-2019 sezonu Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi fikstür çekimi Volley Hotel Ankara Toplantı Salonu'nda yapılacak.

(Ankara/14.00)

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