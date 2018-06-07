GÜNDEM ÖZETİ / 7 Haziran 2018

5- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Atatürk Havalimanı Taksi Durağı'nı ziyaret edecek.

4- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun mezuniyet törenine ve AK Parti Kalkandere İlçe Teşkilatının iftar programına iştirak edecek.

2- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Hınıs ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunacak, kanaat önderleriyle bir araya gelecek ve iftar programına iştirak edecek.

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü'nde KOBİ'lerle, servis taşımacıları esnafıyla bir araya gelecek, iftar programına iştirak edecek.

(İstanbul/17.30)

6- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, NATO Karargahı'ndaki Kuzey Atlantik Toplantısı Savunma Bakanları Oturumu'na katılacak, "aile fotoğrafı" çekiminde yer alacak, ikili görüşmeler yapacak.

(Brüksel)

7- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ziyaretlerde bulunacak, basın açıklaması yapacak, DSİ Tesisleri Toplu Temel Atma ve Açılış Töreni ile Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve Orköy Kredi Sertifikaları Dağıtım Merasimi'ne ve iftar programına iştirak edecek.

(Diyarbakır/16.30-19.46)

8- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, partisinin Bayrampaşa İlçe Başkanlığını ziyaret edecek, esnaf ziyaretlerinde bulunacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Muhtarlarla İftar Programı"na iştirak edecek, Bayrampaşa'da esnaf ziyareti yapacak, Trabzonlular Derneği'nde sahur programına katılacak.

(İstanbul/12.00/15.00/Ankara/20.24/İstanbul/23.00/23.59)

9- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Kayseri Merkezli Bölge İstişare Toplantısı'na katılacak.