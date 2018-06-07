GÜNDEM ÖZETİ / 7 Haziran 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü'nde KOBİ'lerle, servis taşımacıları esnafıyla bir araya gelecek, iftar programına iştirak edecek.
(İstanbul/11.00/14.30/20.41)
2- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AA Editör Masası'nın konuğu olacak.
(Ankara/12.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Akdağmadeni ilçesinde AK Parti seçim irtibat bürosunun açılışını gerçekleştirecek.
(Yozgat/13.00)
2- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Hınıs ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunacak, kanaat önderleriyle bir araya gelecek ve iftar programına iştirak edecek.
(Erzurum/11.00-19.40)
3- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye Noterler Birliğinin 47. Olağan Kongresi'ne katılacak.
(Ankara/10.00)
4- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun mezuniyet törenine ve AK Parti Kalkandere İlçe Teşkilatının iftar programına iştirak edecek.
(Rize/16.00/19.50)
5- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Atatürk Havalimanı Taksi Durağı'nı ziyaret edecek.
(İstanbul/17.30)
6- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, NATO Karargahı'ndaki Kuzey Atlantik Toplantısı Savunma Bakanları Oturumu'na katılacak, "aile fotoğrafı" çekiminde yer alacak, ikili görüşmeler yapacak.
(Brüksel)
7- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ziyaretlerde bulunacak, basın açıklaması yapacak, DSİ Tesisleri Toplu Temel Atma ve Açılış Töreni ile Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve Orköy Kredi Sertifikaları Dağıtım Merasimi'ne ve iftar programına iştirak edecek.
(Diyarbakır/16.30-19.46)
8- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, partisinin Bayrampaşa İlçe Başkanlığını ziyaret edecek, esnaf ziyaretlerinde bulunacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Muhtarlarla İftar Programı"na iştirak edecek, Bayrampaşa'da esnaf ziyareti yapacak, Trabzonlular Derneği'nde sahur programına katılacak.
(İstanbul/12.00/15.00/Ankara/20.24/İstanbul/23.00/23.59)
9- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Kayseri Merkezli Bölge İstişare Toplantısı'na katılacak.
(Kayseri/16.00)
10- CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Kütahya, Isparta ve Burdur'da düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek.
(Kütahya/14.00/Isparta/17.00/Burdur/18.00)
EKONOMİ
1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Antarktika bilim heyetini bakanlıkta kabul edecek, Bolu'da çeşitli ziyaretlerde bulunacak, iftar programı ile seçim bürosu açılışına katılacak.
(Ankara/10.00/Bolu/15.00-21.30)
2- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Yeni Bor Stratejisi Lansmanı ve Teknoloji Transferi Mutabakatı İmza Töreni'ne iştirak edecek.
(İstanbul/14.30)
3- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, esnafı ziyaret edecek, Türk Kızılayının iftar programına katılacak, Başharık Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelecek.
(Malatya/11.00-22.30)
4- Maliye Bakanı Naci Ağbal, esnafı ziyaret edecek, Kültür Merkezi'nde toplu açılış ve temel atma törenine katılacak.
(Bayburt/11.00-15.30)
5- Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) Başkanı Arda Ermut, AA Finans Masası canlı yayın konuğu olacak.
(İstanbul/10.30 )
6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayı Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak, haftalık para ve banka istatistiklerini yayımlayacak.
(Ankara/14.00/14.30)
7- TÜİK, 2017 yılı ölüm istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27'inci Dönem Milletvekilliği Seçimleri için Avusturya, Almanya ve Hollanda'daki dış temsilciliklerde kurulan sandıklarda oy kullanma işlemine başlayacak.
(Viyana)
2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret edecek.
(Ordu/09.30/11.00/12.00)
2- FETÖ davaları
- FETÖ'nün darbe girişiminde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılanması, İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Alibey Spor Salonu'nda sürecek.
(İstanbul/10.00)
- Darbe girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin 143 sanığın yargılanmasına İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
- 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki eylemlere ilişkin davada, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanığın yargılanması 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürecek.
(Ankara/09.30)
- 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 52'si tutuklu, 12'si firari 87 sanığın yargılanmasına devam edilecek.
(Kocaeli / 09.30)
SPOR
1- 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası, Bağcılar Olimpik Spor Kompleksi'nde sürüyor.
(İstanbul/10.30)
2- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'ın ev sahipliğini yaptığı FIVB Uluslar Ligi'nin dördüncü haftası üçüncü ve son maçında Güney Kore ile karşılaşacak.
(Nakhon Ratchasima/11.05)
3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Doğuş ile TOFAŞ, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/21.00)
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