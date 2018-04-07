GÜNDEM ÖZETİ / 7 Nisan 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Başbakan Binali Yıldırım, resmi ziyarette bulunduğu Moğolistan'daki temaslarına devam edecek. 2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Şeker Vatandır Vatan Satılmaz" sloganıyla düzenlenecek Büyük Şeker Mitingi'ne katılacak. (Çorum/11.00) 3- Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor. (İdlib/Azez/Afrin) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Gönül Köprüsü Programı ile Yüksekova Gençlik Merkezi'nden İstanbul'u görmeye gelen gençlerle buluşacak. (İstanbul/09.30) 2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Ankara Mart Ayı İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak. (Ankara/10.00) 3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, belediye başkanları ile bir araya gelecek, Genişletilmiş İl Danışma Meclisi, Üç Kademe İlçe Başkanları toplantılarına katılacak, Yeşilyurt Belediyesince yaptırılan Gedik Gençlik Merkezi'nin açılışına katılacak ve AK Parti İl Kadın Kollarını ziyaret edecek.

(Malatya/09.30-18.00) EKONOMİ 1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Boğaziçi Yöneticiler Vakfı Özgün İyi Yönetim Uygulamaları Forumu'na katılacak. (İstanbul/ 9.30) 2- Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifini ziyaret edecek, Demirözü'nde toplu açılışlara katılarak sulama kanallarını inceleyecek, Aydıntepe'de muhtarlarla toplantı yapacak ve AK Parti Aydıntepe İlçe Kadın Kolları Bürosu'nun açılışını gerçekleştirecek. (Bayburt/09.30-15.00) 3- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Hilton Otel'de 11. Kalkınma Planı Akdeniz Bölgesi İstişare Toplantısı'na, Edip Buran Spor Salonu'nda AK Parti Gençlik Kolları İl Kongresi'ne katılacak. (Mersin/10.00/16.30) SPOR 1- Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Kardemir Karabükspor-Antalyaspor, Trabzonspor-Kayserispor ve Beşiktaş-Göztepe maçları yapılacak. (Karabük/13.30/Trabzon/16.00/İstanbul/19.00) 2- Trabzonspor Kulübünün olağanüstü kongresi başlayacak. Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek kongrenin ilk gününde yönetim kurulunun idari ve mali raporları okunduktan sonra ibrası oylanacak.

(Trabzon/10.00) 3- Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Gaziantepspor-Adanaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gazişehir Gaziantep, MKE Ankaragücü-Akın Çorap Giresunspor ve Adana Demirspor-Grandmedical Manisaspor karşılaşmaları oynanacak. (Gaziantep/Erzurum/13.00/Ankara/Adana/15.00) 4- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Eskişehir Basket-Demir İnşaat Büyükçekmece, Banvit-Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray Odeabank-TOFAŞ ve Fenerbahçe Doğuş-Trabzonspor karşılaşmaları yapılacak. (Eskişehir/13.00/Balıkesir/15.15/İstanbul/17.00/20.15) 5- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftası, Adana ASKİ-Yakın Doğu Üniversitesi, OGM Ormanspor-Abdullah Gül Üniversitesi, Beşiktaş-Hatay Büyükşehir Belediyespor ve İstanbul Üniversitesi-BOTAŞ maçlarına sahne olacak. (Adana/Ankara/İstanbul/14.00/İstanbul/16.00) 6- Voleybol Efeler Ligi play-off finali üçüncü maçında Halkbank ile Arkas Spor karşılaşacak. (Ankara/16.00) 7- Voleybol Efeler Ligi play-off turu 5.'lik ikinci maçında Ziraat Bankası ile Maliye Piyango karşı karşıya gelecek.