GÜNDEM ÖZETİ / 7 Şubat 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilçesini işgal eden terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (İdlib/Azez/Afrin) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Yüksekova Aile Destek Merkezi'ni ziyaret edecek. (Hakkari/11.30) 2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Meyra Palace Hotel'de, "Geçici Koruma Altındaki Sığınmacılara Yönelik Türkçe Okuma-Yazma, Sağlık-Hijyen Eğitimleri ve Psiko-Sosyal Destek Projesi Sertifika Töreni"ne katılacak. (Ankara/11.00) 3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Belediye Kültürevi'ndeki, AK Parti Sincan Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'ne iştirak edecek. (Ankara/14.00) 4- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "ISK-SODEX İstanbul 2018 Uluslararası Isıtma, Soğutma, Klima, Havalandırma, Yalıtım ve ve Benzeri Sistemler Fuarı"na katılacak. (İstanbul/11.00) 5- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Bangladeş’in Myanmar sınırında Arakanlı Müslümanların yaşadığı sığınma kamplarını ziyaret edecek.

(Cox's Bazar) 6- İçișleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığınca düzenlenen "Özel Güvenlik Görevlileri Eğitim Programı"na katılacak. (İstanbul/09.30) 7- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Irak Sağlık Bakanı Dr. Adeelah Hammood Hussein ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta kabul edecek, ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenleyecek. (Ankara/11.45) 8- TBMM Genel Kurulunda, TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görevlendirilmesi için hükümete verilen izin süresinin bir yıl daha uzatılmasına dair Başbakanlık Tezkeresi görüşülecek. (TBMM/14.00) 9- TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda, "yardımcı doçentlik" kadrosu yerine "doktor öğretim üyesi" kadrosunun ihdas edilmesine ilişkin düzenlemenin de bulunduğu kanun teklifi ele alınacak. (TBMM/10.30) 10- AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan, FETÖ Darbe Girişimi Davası'nı takip edecek ve basın açıklaması yapacak, AK Parti İl Başkanlığına, şehit ailesi ile Şubat mağduru ailesine ziyaretlerde bulunacak.

(Isparta/09.30-16.00) 11- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, partisinin gençlik kolları toplantısına katılacak, Yeşilyurt ilçe teşkilatını, esnafı, şehit ve hasta ailelerini ziyaret edecek. (Malatya/11.00-15.00) 12- CHP Genel Başkan Yardımcıları Çetin Osman Budak, Veli Ağbaba ve Seyit Torun, partili bazı milletvekilleriyle birlikte TTB Merkez Konseyi Başkanı Raşit Tükel ve Merkez Konseyi üyelerini TTB Genel Merkezi'nde ziyaret edecek. (Ankara/10.30) EKONOMİ 1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bulgaristan’da Başbakan Boyko Borisov tarafından kabul edilecek, Ekonomi Bakanı Emil Karanikolov ile görüşecek, iş adamları toplantısına katılacak, Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliğinde basın toplantısı düzenleyecek. (Sofya) 2- TÜİK, 2017 yılı hayvansal üretim istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA-DİPLOMASİ 1- Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ile görüşecek, ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek. (Berlin) 2- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın Filistin ziyareti takip ediliyor.

(Kudüs) GÜNCEL 1- FETÖ Davaları... - FETÖ'nün "futbol yapılanması"na ilişkin, eski futbolcular İsmail Demiriz ve Uğur Tütüneker ile firari sanık Arif Erdem'in "terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına Çağlayan'da devam edilecek. (İstanbul/10.00) - FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılandığı davaya, Yargıtay 9. Ceza Dairesinde devam edilecek. (Ankara/09.30) - Darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulunda yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında kursiyer ve rütbelilerin de bulunduğu 164 sanığın yargılandığı dava Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek. (Ankara/09.30) - Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayımlanmasıyla ilgili Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 171 şüpheli hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30) - Gaziler Uzman Çavuş İbrahim Kızılkaş ve Astsubay Muzaffer Oktay’ın darp edilmesine ilişkin 5 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması Sincan 6. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek. (Ankara/09.30) - FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında valiliği abluka altına almaya çalışan, aralarında rütbeli askerlerin de bulunduğu 92'si tutuklu 332 sanığın yargılanması Siirt Üniversitesi Merkez Yerleşkesi'ndeki konferans salonunda sürecek. (Siirt/09.00) - Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 179'u tutuklu 486 sanığın yargılanmasına devam edilecek. (Konya/09.30) - Bolu'da, FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanması soruşturması kapsamında aralarında eski emniyet müdürleri, emniyet amirleri, komiserler ve polis memurlarının bulunduğu 30'u tutuklu 73 sanığın Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanması sürecek. (Bolu/10.00) SPOR 1- Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kayserispor-Teleset Mobilya Akhisarspor ve Fenerbahçe-Akın Çorap Giresunspor maçları yapılacak.