GÜNDEM ÖZETİ / 7 Temmuz 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- TBMM'de 27. Dönem başlıyor

- Meclis Başkanı İsmail Kahraman, görevini TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz'a devredecek.

- TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz, Meclis Atatürk Anıtı'nda düzenlenecek törene katılacak.

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- Genel Kurul, 27. Dönem Milletvekili Andiçme töreni için toplanacak.

(TBMM/12.30/13.00/14.00)

2- AK Parti Grubu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

(TBMM/11.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

SPOR

1- Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek finalde son iki maçta İsveç-İngiltere, Rusya-Hırvatistan karşı karşıya gelecek.

(Samara/17.00/Soçi/21.00)

2- 105'inci Fransa Bisiklet Turu, ülkenin batısında yer alan Noirmoutier Adası'ndaki 201 kilometrelik etapla başlayacak.

(Noirmoutier Adası/12.00)

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