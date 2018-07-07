GÜNDEM ÖZETİ / 7 Temmuz 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- TBMM'de 27. Dönem başlıyor
- Meclis Başkanı İsmail Kahraman, görevini TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz'a devredecek.
- TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz, Meclis Atatürk Anıtı'nda düzenlenecek törene katılacak.
\
- Genel Kurul, 27. Dönem Milletvekili Andiçme töreni için toplanacak.
(TBMM/12.30/13.00/14.00)
2- AK Parti Grubu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.
(TBMM/11.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus)
SPOR
1- Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek finalde son iki maçta İsveç-İngiltere, Rusya-Hırvatistan karşı karşıya gelecek.
(Samara/17.00/Soçi/21.00)
2- 105'inci Fransa Bisiklet Turu, ülkenin batısında yer alan Noirmoutier Adası'ndaki 201 kilometrelik etapla başlayacak.
(Noirmoutier Adası/12.00)
***
Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.
Yeni KHK yayımlandı! Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanununda değişiklik yapılmasını içeren KHK Resmi Gazete'de yayımlandı!
ABD Ulusal Hava Servisi'nden kritik sıcak hava uyarısı!
Mardin'de feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
Apple'ın açıklarını bulan 17 yaşındaki Yiğitcan Yılmaz Google ve Microsoft'un da açıklarını buldu
Denizli'de eskort sitesi operasyonu! Aralarında üniversite öğrencileri de var!
CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş'tan dikkat çeken 24 Haziran sözleri
Bolu'da TEM otoyolunda korkunç ölüm! Milyonda bir ihtimal oldu
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'den çocuk istismarı tartışmasına ilginç öneri: Çocuk bakanlığı kurulsun
Suriye'de Esed rejimi ile muhalifler arasında ateşkes sağlandı! 350 bin Suriyeli daha Türkiye'ye göç ediyordu
Sosyal medyadan yorum yağdı! Oraya giren gözlerine inanamıyor
Aşiretin marjinal çocuğu sanal alemde olay yarattı
Okuyucu Yorumları 0 yorum