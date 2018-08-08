GÜNDEM ÖZETİ / 8 Ağustos 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde yapılacak MYK toplantısına katılacak, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın kardeşi Ahmet Yaşar'ın Sandıklı Ulu Cami'de düzenlenecek cenaze törenine iştirak edecek. (Ankara/11.00/Afyonkarahisar/17.00) EKONOMİ 1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Birlikler İstişare Toplantısı'na katılacak. (İstanbul/15.00) 2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Yeni Havalimanı inşaatında incelemelerde bulunacak. (İstanbul/13.00) 3- TÜİK, 2018 yılı hane halkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarını açıklayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor. (Halep/İdlib/Humus) GÜNCEL 1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı Kocatepe Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş 2018 Vekaletle Kurban Kesim Programı" gönüllü uğurlama törenine katılacak.

(Ankara/11.00) 2- FETÖ davaları - Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığındaki faaliyetlerle dönemin Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin, biri firari 126 sanığın yargılanmasına İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde devam edilecek. (İstanbul/11.00) - FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılanmasına İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde devam edilecek. (İstanbul/11.00) - Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada 90 sanığın yargılanmasına devam edilecek. (Kocaeli/09.30) 3- Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayımlanmasıyla ilgili FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 171 kişinin yargılandığı davaya Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.