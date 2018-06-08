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GÜNDEM ÖZETİ / 8 Haziran 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 00:06 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa'da iş dünyası ve esnaf odaları temsilcileri, kooperatif üyeleri ve Manisa Şoförler Odası üyeleri ile ayrı ayrı toplantı yapacak, iş dünyası, esnaflar, muhtarlar ve STK temsilcileri ile buluşma programına katılacak, Balıkesir'de STK temsilcileri ile toplantı yapacak, halkla buluşma ve iftar programlarına iştirak edecek.

(Manisa/10.00-14.30/Balıkesir/17.00/19.30/20.46)

2- Öğrenciler karne alıyor

- Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci karne alarak 3 ay sürecek yaz tatiline girecek.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, GAP Görme Engelliler Ortaokulu'nda karne dağıtım törenine katılacak, DSİ Temel Atma ve Kredi Sertifika törenine iştirak edecek.

(Gaziantep/10.30/18.30)

2- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Pazar ilçesinde Metin Yılmaz İlköğretim Okulu'nda karne törenine, SGK hizmet binasının açılışına ve Gençlik Merkezi temel atma törenine, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde mezuniyet programına, Çamlıhemşin'de muhtarlar ve STK temsilcileriyle iftar organizasyonuna katılacak.

(Rize/10.00-19.50)

3- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Bağcılar'da vatandaşlarla buluşacak, Medeniyet Derneği iftarına iştirak edecek.

(İstanbul/17.45/20.42)

4- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, NATO Karargahı'ndaki Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı Savunma Bakanları Oturumu ile DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak, ikili görüşmelerde bulunacak.

(Brüksel)

5- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kilis ve Gaziantep'te Valilikleri ziyaret ederek DSİ Tesisleri Toplu Temel Atma ve Açılış Merasimi ile Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve Orköy Kredi Sertifikaları Dağıtım Merasimine katılacak.

- Kilis'te esnaf ziyaretinde bulunacak olan Bakan Eroğlu, Gaziantep'te iftar programına iştirak edecek.

(Kilis-Gaziantep/13.15-19.55)

6- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Karabük ve Kastamonu'daki mitinglerde halka hitap edecek, "Şaşkın Bakkal Buluşma ve Yürüyüş etkinliği" ile Göztepe Işıklar-Sahur programına katılacak.

(Karabük/14.00/Kastamonu/17.00/23.30/İstanbul/01.00)

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Akçakoca'da toplu açılış törenine katılacak, esnafı ziyaret edecek, projesi devam eden çalışmaları yerinde inceleyecek, AK Parti ilçe teşkilatı ve belediye meclisi üyeleriyle istişare toplantısı yapacak ve iftar programına iştirak edecek.

(Düzce/14.00-20.32)

2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Yeni Sanayi Sitesi tamirciler ve parçacılar esnaf ziyaretinde bulunacak, Akçadağ ilçesi Başpınar Mahallesi Muhtarlığı iftar programına katılacak.

(Malatya/11.00/19.30)

3- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kağızman'da Atatürk Ortaokulu Karne Dağıtım Töreni'ne katılacak, Gençlik Merkezi inşaatında incelemede bulunacak, Kuran Kursu açılışı gerçekleştirecek, fen lisesi ve hayvan pazarı şantiyelerinde inceleme yapacak, esnafı ziyaret edecek.

(Kars/09.00-13.30)

4- TÜİK, finansal yatırım araçlarının mayıs ayı reel getiri oranları ile nisan ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Büyükşehir İmam Hatip Lisesini ziyaret edecek, Orta Camisi'nde hutbe irad edecek.

(Ordu/10.30/12.30)

2- 15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri, İstiklal Derneğinin düzenlediği iftarda bir araya gelecek.

(Ankara/20.22)

3- FETÖ davaları

- Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki eylemlere ilişkin davada, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanığın yargılanmasına 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişiminden önce açılan ve aralarında terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in de yer aldığı 7'si tutuklu 75 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY çatı davasının görülmesine Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişiminde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılanması, İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'deki Alibey Spor Salonu'nda sürecek.
(İstanbul/14.00)

- Darbe girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin 143 sanığın yargılanmasına İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edilecek.

(İstanbul/10.00)
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- Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52'si tutuklu, 12'si firari 87 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(Kocaeli / 09.30)

- FETÖ/PDY mensuplarının İzmir'deki "askeri casusluk" soruşturmasında sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiasına ilişkin 36'sı tutuklu 93 sanığın yargılanmasına İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam edilecek.

(İzmir/09.00)

SPOR

1- 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası Bağcılar Olimpik Spor Kompleksi'nde sürüyor.

(İstanbul/10.30)

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