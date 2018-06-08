GÜNDEM ÖZETİ / 8 Haziran 2018

2- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Pazar ilçesinde Metin Yılmaz İlköğretim Okulu'nda karne törenine, SGK hizmet binasının açılışına ve Gençlik Merkezi temel atma törenine, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde mezuniyet programına, Çamlıhemşin'de muhtarlar ve STK temsilcileriyle iftar organizasyonuna katılacak.

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, GAP Görme Engelliler Ortaokulu'nda karne dağıtım törenine katılacak, DSİ Temel Atma ve Kredi Sertifika törenine iştirak edecek.

- Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci karne alarak 3 ay sürecek yaz tatiline girecek.

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa'da iş dünyası ve esnaf odaları temsilcileri, kooperatif üyeleri ve Manisa Şoförler Odası üyeleri ile ayrı ayrı toplantı yapacak, iş dünyası, esnaflar, muhtarlar ve STK temsilcileri ile buluşma programına katılacak, Balıkesir'de STK temsilcileri ile toplantı yapacak, halkla buluşma ve iftar programlarına iştirak edecek.

(Rize/10.00-19.50)

3- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Bağcılar'da vatandaşlarla buluşacak, Medeniyet Derneği iftarına iştirak edecek.

(İstanbul/17.45/20.42)

4- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, NATO Karargahı'ndaki Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı Savunma Bakanları Oturumu ile DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak, ikili görüşmelerde bulunacak.

(Brüksel)

5- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kilis ve Gaziantep'te Valilikleri ziyaret ederek DSİ Tesisleri Toplu Temel Atma ve Açılış Merasimi ile Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve Orköy Kredi Sertifikaları Dağıtım Merasimine katılacak.

- Kilis'te esnaf ziyaretinde bulunacak olan Bakan Eroğlu, Gaziantep'te iftar programına iştirak edecek.

(Kilis-Gaziantep/13.15-19.55)

6- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Karabük ve Kastamonu'daki mitinglerde halka hitap edecek, "Şaşkın Bakkal Buluşma ve Yürüyüş etkinliği" ile Göztepe Işıklar-Sahur programına katılacak.

(Karabük/14.00/Kastamonu/17.00/23.30/İstanbul/01.00)