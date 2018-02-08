GÜNDEM ÖZETİ / 8 Şubat 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'e "gazi" unvanının verilişinin 97. yıl dönümü kutlama programı ile devlet övünç madalyası ve berat tevcih törenine katılacak. (Gaziantep/10.30/14.00) 2- TBMM'den - Genel Kurulda, bazı uluslararası sözleşmelerin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarıları ele alınacak. (TBMM/14.00) - Plan ve Bütçe Komisyonunda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının görüşmelerine başlanacak. (TBMM/13.30) 3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Ticaret ve Sanayi Odası'nda kayısıcılarla bir araya gelecek, İmamhatipler Önder Derneği, esnaf ve taziye ziyaretlerinde bulunacak, Park AVM'de MASKİ sergisini gezecek. (Malatya/13.00/12.00/14.30) EKONOMİ 1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Ege Bölge Toplantısı'na, İzmir Atatürk OSB Meslek Lisesi Resmi Açılış Töreni'ne ve Mitsubishi Elektrik Türkiye Klima Sistemleri Üretim Tesisi'nin açılışına katılacak. Özlü, TOYO Matbaa Mürekkep Fabrikası'nı, Zihinsel Engelliler Korumalı İşyeri Yaşam Merkezi'ni ziyaret edecek, Egeli İşadamları Derneği üyeleri ile toplantı yapacak.

(İzmir/Manisa/10.00-18.00) 2- TÜİK, geçen yılın aralık ayına ilişkin perakende satış endeksleri ve sanayi üretim endeksini açıklayacak. (Ankara/10.00) 3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/14.30) DÜNYA-DİPLOMASİ 1- Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilçesini işgal eden terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (İdlib/Azez/Afrin) GÜNCEL 1- FETÖ Davaları - FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılandığı davaya, Yargıtay 9. Ceza Dairesinde devam edilecek. (Ankara/09.30) - FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki faaliyetlere ilişkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başyaveri albay Ali Yazıcı, eski alay komutanı albay Muhsin Kutsi Barış'ın da aralarında bulunduğu 534 kişinin yargılandığı davaya Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek. (Ankara/09.30)

- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında valiliği abluka altına almaya çalışan, aralarında rütbeli askerlerin de bulunduğu 92'si tutuklu 332 sanığın yargılanmasına Siirt Üniversitesi Merkez Yerleşkesi'ndeki konferans salonunda devam edilecek. (Siirt/09.00) 2- Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayımlanmasıyla ilgili Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 171 şüpheli hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Ankara/09.30) SPOR 1- Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turu son maçında Galatasaray ile Atiker Konyaspor, Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak. (İstanbul/20.30) 2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İspanya'nın Unicaja Malaga takımıyla karşı karşıya gelecek. (Malaga/22.45) 3- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. maçında VakıfBank, Rusya'nın Dinamo Moskova takımını konuk edecek.