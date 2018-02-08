HABER

GÜNDEM ÖZETİ / 8 Şubat 2018

GÜNCEL HABERLERİ | 08.02.2018 00:04 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'e "gazi" unvanının verilişinin 97. yıl dönümü kutlama programı ile devlet övünç madalyası ve berat tevcih törenine katılacak.

(Gaziantep/10.30/14.00)

2- TBMM'den

- Genel Kurulda, bazı uluslararası sözleşmelerin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarıları ele alınacak.

(TBMM/14.00)

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının görüşmelerine başlanacak.

(TBMM/13.30)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Ticaret ve Sanayi Odası'nda kayısıcılarla bir araya gelecek, İmamhatipler Önder Derneği, esnaf ve taziye ziyaretlerinde bulunacak, Park AVM'de MASKİ sergisini gezecek.

(Malatya/13.00/12.00/14.30)

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Ege Bölge Toplantısı'na, İzmir Atatürk OSB Meslek Lisesi Resmi Açılış Töreni'ne ve Mitsubishi Elektrik Türkiye Klima Sistemleri Üretim Tesisi'nin açılışına katılacak. Özlü, TOYO Matbaa Mürekkep Fabrikası'nı, Zihinsel Engelliler Korumalı İşyeri Yaşam Merkezi'ni ziyaret edecek, Egeli İşadamları Derneği üyeleri ile toplantı yapacak.

(İzmir/Manisa/10.00-18.00)

2- TÜİK, geçen yılın aralık ayına ilişkin perakende satış endeksleri ve sanayi üretim endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilçesini işgal eden terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Azez/Afrin)

GÜNCEL

1- FETÖ Davaları

- FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılandığı davaya, Yargıtay 9. Ceza Dairesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki faaliyetlere ilişkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başyaveri albay Ali Yazıcı, eski alay komutanı albay Muhsin Kutsi Barış'ın da aralarında bulunduğu 534 kişinin yargılandığı davaya Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında valiliği abluka altına almaya çalışan, aralarında rütbeli askerlerin de bulunduğu 92'si tutuklu 332 sanığın yargılanmasına Siirt Üniversitesi Merkez Yerleşkesi'ndeki konferans salonunda devam edilecek.

(Siirt/09.00)

2- Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayımlanmasıyla ilgili Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 171 şüpheli hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turu son maçında Galatasaray ile Atiker Konyaspor, Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak.

(İstanbul/20.30)

2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İspanya'nın Unicaja Malaga takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Malaga/22.45)

3- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. maçında VakıfBank, Rusya'nın Dinamo Moskova takımını konuk edecek.

(İstanbul/19.00)

4- Voleybol Kadınlar CEV Kupası'nda Eczacıbaşı VitrA, İtalya'nın Yamamay e-work takımına konuk olacak.

(Busto Arsizio/22.30)

5- Hentbol Erkekler Türkiye Kupası B Grubu 2. tur maçları Eskişehir'de sona erecek.

(Eskişehir)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gündem özeti

En Çok Okunan Haberler

RTÜK Çukur dizisi için harekete geçti!

RTÜK Çukur dizisi için harekete geçti!

Gece yarısı sıcak gelişme: Esad PYD'yi ABD Esad'ı vurdu!

Gece yarısı sıcak gelişme: Esad PYD'yi ABD Esad'ı vurdu!

Tesla, Mars'ın yörüngesini ıskaladı! Bakın nereye doğru gidiyor

Tesla, Mars'ın yörüngesini ıskaladı! Bakın nereye doğru gidiyor

Gökçe Bahadır'dan sonra Aslıhan Gürbüz de makyajsız

Gökçe Bahadır'dan sonra Aslıhan Gürbüz de makyajsız

ABD'den terör örgütü YPG'ye skandal destek!

ABD'den terör örgütü YPG'ye skandal destek!

İlker Başbuğ'dan Afrin Operasyonu açıklaması

İlker Başbuğ'dan Afrin Operasyonu açıklaması

İlginizi Çekebilir

Teröristlerden Mehmetçik'e havanlı saldırı: 2'si ağır 10 asker yaralı

Teröristlerden Mehmetçik'e havanlı saldırı: 2'si ağır 10 asker yaralı

Hakan Fidan Suriye'de mi?

Hakan Fidan Suriye'de mi?

15 Temmuz'da Kara Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin davada karar

15 Temmuz'da Kara Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin davada karar

Zeytindalı Harekatı rahatsız etti! Türkiye'ye karşı birleştiler!

Zeytindalı Harekatı rahatsız etti! Türkiye'ye karşı birleştiler!

Yaralı Mehmetçikler göz yaşarttı!

Yaralı Mehmetçikler göz yaşarttı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'yı hareketlendirecek 'Afrin öncesi-Afrin sonrası' anketi! Abdulkadir Selvi yazdı

Ankara'yı hareketlendirecek 'Afrin öncesi-Afrin sonrası' anketi! Abdulkadir Selvi yazdı

Günlük burç yorumları 8 Şubat Perşembe - İrem Su'dan Şubat ayı burç yorumları

Günlük burç yorumları 8 Şubat Perşembe - İrem Su'dan Şubat ayı burç yorumları

Evli Kaymakam eski sevgilisini ormana götürüp dehşeti yaşattı

Evli Kaymakam eski sevgilisini ormana götürüp dehşeti yaşattı

Finlandiya’da yayınlanan belgesel, FETÖ’cü çifti ele verdi

Finlandiya’da yayınlanan belgesel, FETÖ’cü çifti ele verdi

Kuşadası Esnaf Odası’nda devir teslim yapıldı

Kuşadası Esnaf Odası’nda devir teslim yapıldı

Özel kuvvetlerden ‘Silme operasyonu’

Özel kuvvetlerden ‘Silme operasyonu’

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.