GÜNDEM ÖZETİ / 8 Temmuz 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti TBMM Grubu ilk toplantısını yapacak.

(TBMM/14.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerdeki durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'si koşulacak.

(Silverstone/16.10)

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