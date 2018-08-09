GÜNDEM ÖZETİ / 9 Ağustos 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
EKONOMİ
1- TÜİK, finansal yatırım araçlarının temmuz ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
2- Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kurbanlık fiyatları ve üreticilerin beklentilerine ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/10.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus)
GÜNCEL
1- Ordu'daki sel felaketine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
2- FETÖ davaları
- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılanmasına, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde devam edilecek.
(İstanbul/11.00)
- Darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki faaliyetlerle dönemin Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin, biri firari 126 sanığın yargılanması, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde sürdürülecek.
(İstanbul/11.00)
- Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada 90 sanığın yargılanmasına devam edilecek.
(Kocaeli/09.30)
SPOR
1- Avrupa Atletizm Şampiyonası Almanya'nın başkenti Berlin'de sürüyor.
2- Avrupa Yüzme Şampiyonası İskoçya'nın Glasgow kentinde sona erecek.
3- UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu ilk maçları tamamlanacak.
- Türk takımlarından Beşiktaş, Avusturya temsilcisi LASK Linz ile Vodafone Park'ta, Medipol Başakşehir de İngiltere ekibi Burnley ile 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/21.00)
4- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonu fikstür çekimi Sheraton İstanbul Ataköy Otel'de yapılacak.
(İstanbul/11.00)
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