GÜNDEM ÖZETİ / 9 Ağustos 2018

- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılanmasına, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde devam edilecek.

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(İstanbul/11.00)

- Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada 90 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(Kocaeli/09.30)

SPOR

1- Avrupa Atletizm Şampiyonası Almanya'nın başkenti Berlin'de sürüyor.

2- Avrupa Yüzme Şampiyonası İskoçya'nın Glasgow kentinde sona erecek.

3- UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu ilk maçları tamamlanacak.

- Türk takımlarından Beşiktaş, Avusturya temsilcisi LASK Linz ile Vodafone Park'ta, Medipol Başakşehir de İngiltere ekibi Burnley ile 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/21.00)

4- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonu fikstür çekimi Sheraton İstanbul Ataköy Otel'de yapılacak.

(İstanbul/11.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

