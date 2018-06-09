GÜNDEM ÖZETİ / 9 Haziran 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Alanya ve Manavgat'ta kanaat önderleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve turizmciler ile bir araya gelecek, turizmciler ve oda başkanlarıyla toplantı yapacak, Muratpaşa Kent Meydanı'nda iftar programına katılacak.
(Antalya/11.00-20.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Proje Startı, Yıkım Töreni"ne, "Sarıyer İmar Barışı Anlatımı" programına katılacak.
(İstanbul/17.00/19.30)
2- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Avcılar'da AK Parti İlçe Başkanlığı ve SKM'yi ziyaret edecek, esnaf ve vatandaşlarla buluşacak, AK Nokta'ya ziyarette bulunup vatandaşlara hitap edecek, Başakşehir'de iftar programına iştirak edecek.
(İstanbul/16.00/17.15/18.30/20.42)
3- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Piri Reis Üniversitesi ile Yeni Yüzyıl Üniversitesinin 2017-2018 Akademik Yılı Mezuniyet Törenlerine katılacak.
(İstanbul/11.00/14.30)
4- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, partisinin Üsküdar İlçe Başkanlığını ziyaret edecek, esnaf ziyaretinde bulunacak, vatandaşlarla iftarda bir araya gelecek.
(İstanbul/12.30-20.41)
5- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Şuhut, Dinar ve Hocalar'da DSİ tesisleri temel atma ve açılış törenlerine katılacak, Dinar'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleriyle toplantıda bir araya gelecek, Işıklar beldesinde düzenlenecek iftar programına iştirak edecek.
(Afyonkarahisar/11.00-20.28)
6- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, çeşitli ziyaretlerde ve açılış törenlerinde bulunacak.
(Samsun/13.15)
7- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek Bursa Merkezli Bölge İstişare Toplantısı'na katılacak.
(Bursa/16.00)
8- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Sakarya ve Kocaeli'de miting yapacak.
(Sakarya/14.00-Kocaeli/16.00)
EKONOMİ
1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası Açılış Töreni'ne katılacak, Akpınar ve Aslantepe caddelerinde esnaf ziyareti yapacak, Doğanşehir Belediyesi iftar programının ardından "Merkez Beydağı Mahalle Toplantısı"na iştirak edecek.
(Malatya/11.00-22.15)
2- Maliye Bakanı Naci Ağbal, esnaf ziyaretinde bulunacak, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odasında iş adamlarıyla toplantı yapacak, Sultandağı'nda vatandaşlarla iftar programına katılacak.
(Afyonkarahisar/16.00/17.00/19.30)
3- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme BakanI Ahmet Arslan, Piri Reis Üniversitesi'nde mezuniyet törenine, TÜYAP Palas Otel'de TOFED 7. Genel Kurulu'na katılacak.
(İstanbul/11.00/14.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Şanghay İşbirliği Örgütü 18. Zirvesi başlayacak.
(Çingdao)
2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus)
SPOR
1- 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası Bağcılar Olimpik Spor Kompleksi'nde sürüyor.
(İstanbul/10.30)
2- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında TOFAŞ ile Fenerbahçe Doğuş, TOFAŞ Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.
(Bursa/19.00)
3- Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta tek kadınlar finalinde Rumen Simona Halep ile ABD'li Sloane Stephens karşılaşacak.
(Paris/16.00)
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