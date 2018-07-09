GÜNDEM ÖZETİ / 9 Temmuz 2018

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişiminde Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'nda meydana gelen olaylara ilişkin 243 kişi hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- Atatürk Havalimanı'nda 28 Haziran 2016'da 46 kişinin yaşamını yitirdiği ve 163 kişinin yaralandığı, terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiği terör saldırısıyla ilgili 36'sı tutuklu, 4'ü firari 46 sanığın yargılanmasına İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu fikstür çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapılacak.

(İstanbul/15.00)

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