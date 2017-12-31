GÜNDEM ÖZETİNE EK

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin il kongresine iştirak edecek.

(Düzce/14.00)

2- AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin il kongrelerine katılacak ve valilikleri ziyaret edecek.

(Burdur/12.00/13.45/Isparta/15.00/17.00)

(AA)