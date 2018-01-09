GÜNDEM ÖZETİNE EK

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GÜNCEL HABERLERİ | 09.01.2018 00:39 | Son Güncelleme 3 saat önce

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic'i törenle karşılayacak, baş başa görüşme ve heyetler arası çalışma yemeğinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.30/17.00/17.15/18.15/19.30)

(AA)

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