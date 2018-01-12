GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeleri, Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox ve Rolls Royce CEO'su Warren East ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ayrı ayrı kabul edecek.
(Ankara/10.00/12.00/15.30)
(AA)
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