GÜNDEM ÖZETİNE EK

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GÜNCEL HABERLERİ | 13.01.2018 01:42 | Son Güncelleme 2 saat önce

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ ve Bingöl'de partisinin 6. Olağan İl Kongrelerine katılacak.

(Elazığ/12.00/Bingöl/15.00)

(AA)

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