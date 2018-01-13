GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ ve Bingöl'de partisinin 6. Olağan İl Kongrelerine katılacak.
(Elazığ/12.00/Bingöl/15.00)
(AA)
Çankırı Valisi Aktaş'ın eşi Seval Aktaş o görevden istifa etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan çorbacıya gitti
Suudi Arabistan'da tarihi fotoğraf!
Son dakika! Trump İran ile nükleer anlaşmayı uzattı
Türkiye'den ABD'ye son dakika seyahat uyarısı tepkisi!
İYİ Parti toplantısına katıldı, MHP'yi karıştırdı! 'İhraç' istemi...
Kızı feryat etmişti! Cinayet zanlısı emniyete gidip 'ben geldim' dedi
Genç kızı günlerce eve hapsetti! Şiddet uygulayıp, tecavüz etti!
Türkiye'nin konuştuğu olayda 4 yıl sonra flaş karar
Fiyatı dudak uçuklattı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum