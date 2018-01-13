GÜNDEM ÖZETİNE EK

- AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Niğde ve Aksaray'da partisinin 6. Olağan İl Kongrelerine katılacak, valilikleri ziyaret edecek.

(Niğde/13.00/14.45/Aksaray/16.00/18.00)

(AA)