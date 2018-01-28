GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum ve Amasya'da partisinin 6. Olağan il kongrelerine katılacak.
(Çorum/12.00/Amasya/15.00)
(AA)
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