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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ | 06.02.2018 04:31 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

(TBMM/11.30)

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ak parti cumhurbaşkanı gündem gündem özeti Recep Tayyip Erdoğan TBMM

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