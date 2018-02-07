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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ | 07.02.2018 04:27 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı kabul edecek.

(Ankara/18.30)

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