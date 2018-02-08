GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 45. Muhtarlar Toplantısı'na katılacak, Başbakan Binali Yıldırım’ı kabul edecek.
(Ankara/12.00/16.30)
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