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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ | 08.02.2018 01:31 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 45. Muhtarlar Toplantısı'na katılacak, Başbakan Binali Yıldırım’ı kabul edecek.

(Ankara/12.00/16.30)

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