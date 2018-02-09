GÜNDEM ÖZETİNE EK

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu kabul edecek, MKYK toplantısına başkanlık yapacak.
(Ankara/14.15/15.30)
2- AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin genel merkezinde MKYK toplantısına katılacak.
(Ankara/15.30)
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