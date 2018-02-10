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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ | 10.02.2018 01:01 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin 6. olağan il kongrelerine katılacak ve valilikleri ziyaret edecek.

(Muğla/13.00/14.45/Manisa/16.00/18.00)

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GÜNDEM ÖZETİNE EK

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