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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ | 10.02.2018 07:17 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı ile Yıldız Sarayı'nda "Vefatının 100. Yılında Sultan Abdülhamid'i Anlamak" programına katılacak.

(İstanbul/14.00/19.00)

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GÜNDEM ÖZETİNE EK

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