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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ | 12.02.2018 00:26 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Makedonya Başbakanı Zoran Zaev'i resmi törenle karşılayacak, konuğu onuruna resmi öğle yemeği verecek.

- Yıldırım, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına katılacak.

(Ankara/10.30/12.30/17.30)

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