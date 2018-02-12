GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Makedonya Başbakanı Zoran Zaev’i kabul edecek, partisinin genel merkezinde AK Parti MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/16.00/17.30)