GÜNDEM ÖZETİNE EK

- AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Resmi Konut'ta II. Ulusal Antarktika Bilim Seferi heyetini kabul edecek, Merkez Spor Salonu'nda düzenlenecek AK Parti Erzincan 6. Olağan İl Kongresi'ne, Ordu Caddesi'nde "81 İl 81 Anaokulu Projesi" toplu açılış törenine ve Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi'nde Basın Yayın Enformasyon Erzincan İl Müdürlüğünün açılış törenine katılacak.
(Ankara/10.30/Erzincan/13.00/15.00/17.00)
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