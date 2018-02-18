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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2018 07:57 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, partisinin Ankara 6. Olağan İl Kongresine katılacak.

(Ankara/14.30)

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Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım GÜNDEM ÖZETİNE EK

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