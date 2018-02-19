GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bakanlar Kurulu toplantısına katılacak.
(Ankara/14.00)
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