HABER

GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2018 07:32 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bakanlar Kurulu toplantısına katılacak.

(Ankara/14.00)

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başbakan binali yıldırım gündem gündem özeti

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018'de Hakan Hatipoğlu belirsizliği! Acun Ilıcalı son sağlık durumunu açıkladı

Survivor 2018'de Hakan Hatipoğlu belirsizliği! Acun Ilıcalı son sağlık durumunu açıkladı

Son seçim anketi sonucunda AK Parti ve İYİ Parti bombası! Abdulkadir Selvi yazdı

Son seçim anketi sonucunda AK Parti ve İYİ Parti bombası! Abdulkadir Selvi yazdı

Survivor 2018 Melih Özkaya, eski Survivor ve Var Mısın Yok Musun'un efsane yarışmacısının oğlu çıktı

Survivor 2018 Melih Özkaya, eski Survivor ve Var Mısın Yok Musun'un efsane yarışmacısının oğlu çıktı

14 yaşındaki çocuğa çıplak fotoğraflarla şantaj yaptı! Kararı duyunca bayıldı

14 yaşındaki çocuğa çıplak fotoğraflarla şantaj yaptı! Kararı duyunca bayıldı

Jet Sosyete dizisi ilk bölümüyle sosyal medyayı ikiye böldü!

Jet Sosyete dizisi ilk bölümüyle sosyal medyayı ikiye böldü!

AK Parti ve MHP'nin kurduğu 'Milli Mutabakat'ın oyu kaç?

AK Parti ve MHP'nin kurduğu 'Milli Mutabakat'ın oyu kaç?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
O yaprağı yiyen hayvanlar hem hastalanmıyor hem de besili kalıyor

O yaprağı yiyen hayvanlar hem hastalanmıyor hem de besili kalıyor

Erdoğan'ın danışmanından Meral Akşener hakkında suç duyurusu

Erdoğan'ın danışmanından Meral Akşener hakkında suç duyurusu

İstanbul için korkutan deprem ve tsunami uyarısı!

İstanbul için korkutan deprem ve tsunami uyarısı!

YPG saflarındaki Hollandalı teröristi Bordo Bereli mi vurdu?

YPG saflarındaki Hollandalı teröristi Bordo Bereli mi vurdu?

AK Parti ve MHP'nin kurduğu 'Milli Mutabakat'ın oyu kaç?

AK Parti ve MHP'nin kurduğu 'Milli Mutabakat'ın oyu kaç?

İşte Afrin şehidinin son sözü

İşte Afrin şehidinin son sözü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.