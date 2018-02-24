GÜNDEM ÖZETİNE EK

- AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin 6. olağan il kongrelerine katılacak ve Malatya Büyükşehir Belediyesini ve Kayseri Valiliğini ziyaret edecek.

(Malatya/13.00/14.30/Kayseri/16.00/18.00)