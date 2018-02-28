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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2018 00:31 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin genel merkezinde "28 Şubat Darbesi: İnsan Haklarına Balans Ayarı" adlı etkinliğe katılacak.

(Ankara/11.00)

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