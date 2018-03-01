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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2018 01:01 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Başbakan Binali Yıldırım, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığında (KOSGEB) "5. KOBİ ve Girişimcilik Ödül Töreni"ne katılacak.

(Ankara/11.00)

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