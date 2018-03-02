GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Başbakan Binali Yıldırım, Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri Karargah Subaylığı 1'inci Dönem Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/10.30)
Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde eylem! Yolu kapattılar
'Türklerin yaptığını duyunca şoke oldu'
Ankara'da büyük operasyon! Ünlü iş adamının intiharına neden olmuşlar
Ermenistan'dan skandal karar
Tacizciden inanılmaz savunma: Gece güreş yaparken beni tahrik etti
Whatsapp'la ilgili bomba haber! Milyonlarca kullanıcı bunu bekliyordu!
Menbiç teröristlerden alınacak! ABD ile anlaşmaya varıldı
CHP'den flaş Abdullah Gül açıklaması
Jandarma devriye dönüşü fark etti! Yüzlerce...
Herkes Hz. İsa'nın böyle göründüğünü sanıyordu! Ancak gerçek çok başkaymış...
Öğrencisiyle ilişkiye giriyormuş! Genç öğretmen yakayı ele verdi
iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber
Okuyucu Yorumları 0 yorum