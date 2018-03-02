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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2018 00:23 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Başbakan Binali Yıldırım, Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri Karargah Subaylığı 1'inci Dönem Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/10.30)

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