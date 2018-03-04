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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2018 00:27 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Muğla 5. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi'ne katılacak, Valiliği ziyaret edecek. Yıldırım daha sonra partisinin Manisa 5. Olağan İl Gençlik Kolları Kongresi'ne iştirak edecek, Valiliğe ziyarette bulunacak.

(Muğla/13.00/14.45/Manisa/16.00/18.00)

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Başbakan Binali Yıldırım GÜNDEM ÖZETİNE EK

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