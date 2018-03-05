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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2018 00:42 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık edecek ve partisinin genel merkezinde MYK toplantısına katılacak.

(Ankara/13.00/16.00)

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