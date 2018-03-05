GÜNDEM ÖZETİNE EK

- AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık edecek ve partisinin genel merkezinde MYK toplantısına katılacak.
(Ankara/13.00/16.00)
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