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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2018 01:29 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

- Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Yargıtay'ın 150. Yılı Sempozyumu'na ve Yeni Yargıtay Binası Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.30/14.00)

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