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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2018 00:44 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman'ı resmi törenle karşılayacak, Erhürman onuruna resmi öğle yemeği verecek.

(Ankara/11.30/13.00)

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