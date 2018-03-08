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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2018 07:39 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Dünya Kadınlar Günü Programı'na katılacak.

(Ankara/14.00)

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