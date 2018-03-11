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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 00:28 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu ve Sakarya'da partisinin 6. olağan il kongrelerine katılacak.

(Bolu/12.00/Sakarya/15.00)

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