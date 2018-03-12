GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bakanlar Kurulu Toplantısına başkanlık edecek.
- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde General Electric Üst Yöneticisi John Flannery’i kabul edecek, Gurbet Kuşları Belgeseli Galası'na katılacak.
(Ankara/14.00/13.00/20.00)
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