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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 01:17 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bakanlar Kurulu Toplantısına başkanlık edecek.

- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde General Electric Üst Yöneticisi John Flannery’i kabul edecek, Gurbet Kuşları Belgeseli Galası'na katılacak.

(Ankara/14.00/13.00/20.00)

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