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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 02:31 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde İyilik Ödülleri Programı'na katılacak.

(Ankara/15.00)

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