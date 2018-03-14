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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 01:15 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Başbakan Binali Yıldırım, Esenboğa Havalimanı'ndan Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye hareket edecek.

(Ankara/09.00)

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