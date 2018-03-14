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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 03:57 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 46. Muhtarlar Toplantısı'na katılacak, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla hekimleri kabul edecek.

(Ankara/12.00/19.30)

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