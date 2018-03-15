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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 07:31 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Selim Cuburi’yi ayrı ayrı kabul edecek.

- Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Liseliler Destan Yazıyor Şiir ve Kompozisyon Yarışması
Ödül Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00/17.00/18.00/14.00)

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