HABER

GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 00:59 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yakutiye Buz Hokeyi Salonu'nda partisinin Erzurum 6. Olağan İl Kongresi'ne katılacak.

(Erzurum/14.00)

Bir skandal daha: Tek kadınla doyan erkek sapıktır!Bir skandal daha: Tek kadınla doyan erkek sapıktır!
Türkiye'yi sarsan kazada detaylar belli olduTürkiye'yi sarsan kazada detaylar belli oldu
Ve Afrin gözüktü! Mehmetçik kritik noktadaVe Afrin gözüktü! Mehmetçik kritik noktada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı gündem gündem özeti Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncularının masadaki 'rakı'ları saklamaları sosyal medyada ti'ye alındı

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncularının masadaki 'rakı'ları saklamaları sosyal medyada ti'ye alındı

Berna Laçin ormanda kayboldu! Heyecan dolu anlar

Berna Laçin ormanda kayboldu! Heyecan dolu anlar

Çiftlik Bank insanları nasıl dolandırdı! İşte 4 sırrı

Çiftlik Bank insanları nasıl dolandırdı! İşte 4 sırrı

Gelin adayı Solmaz'ı sevgilisi eve kapattı!

Gelin adayı Solmaz'ı sevgilisi eve kapattı!

Mete Yarar'dan flaş iddia: 35 bin terörist tünellerden Türkiye'ye sıçrayacaktı

Mete Yarar'dan flaş iddia: 35 bin terörist tünellerden Türkiye'ye sıçrayacaktı

ABD, ayrı bir devlet kurmaya mı hazırlanıyor? Bomba iddia

ABD, ayrı bir devlet kurmaya mı hazırlanıyor? Bomba iddia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadıköy metroda kadına saldırı iddiası: Şüpheli yakalandı

Kadıköy metroda kadına saldırı iddiası: Şüpheli yakalandı

Sözün bittiği yer! Annesini tekme tokat dövdü

Sözün bittiği yer! Annesini tekme tokat dövdü

Mete Yarar'dan flaş iddia: 35 bin terörist tünellerden Türkiye'ye sıçrayacaktı

Mete Yarar'dan flaş iddia: 35 bin terörist tünellerden Türkiye'ye sıçrayacaktı

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın rapçi çıktı!

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın rapçi çıktı!

Afrin'den yeni görüntü! TSK böyle vurdu

Afrin'den yeni görüntü! TSK böyle vurdu

Afrin'den kahreden haber: 1 asker şehit

Afrin'den kahreden haber: 1 asker şehit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.