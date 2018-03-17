GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 6. olağan il kongrelerine ve "Yenilenen 3 bin iş yerinin açılışı ile bin 500 geleneksel Diyarbakır evinin temel atma töreni"ne katılacak.

(Mardin/12.00/Diyarbakır/15.00/16.30)